Canan Karatay 'doğanın ana sütü' deyip ısrarla önerdi. Çare olmadığı rahatsızlık yok

Canan Karatay'ın hem cilde hem de kalbe sayısız faydalar sağlayan zeytinyağını 'doğanın ana sütü' diyerek üstüne basa basa tavsiye etmesi dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Canan Karatay 'doğanın ana sütü' deyip ısrarla önerdi. Çare olmadığı rahatsızlık yok

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının en faydalı meyve suyu olduğuna dikkat çekerek, genç yaşlı herkesin tüketmesi gerektiğini savunarak dikkat çeken önerilerde bulundu.

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“DOĞANIN YETİŞKİNLERE BAHŞETTİĞİ ANA SÜTTÜR”

Zeytinyağının anne sütü ile benzerlik taşıdığını vurgulayan Canan Karatay şunları ifade etti:

“Zeytinyağı, doğanın yetişkinlere bahşettiği ana süttür. Ne demek ana sütü? Bütün hastalıları önler demek, bağışıklık sistemini güçlendirir demek”

Zeytinyağıyla ilgili detaylar…

ZEYTİNYAĞI NEDİR?

Zeytinyağı, zeytin meyvesinin (olea europaea) sıkılması veya preslenmesiyle elde edilen bitkisel yağdır.

Zeytinyağı, Akdeniz bölgesinde yaygın olarak kullanılan ve mutfaklarda sıkça tercih edilen bir yağ türüdür.

Zeytin ağacının meyveleri olan zeytinler, olgunlaştıktan sonra toplanır ve sıkma işlemine tabi tutulur.

Bu işlem sonucunda elde edilen su ve yağ karışımı, bir ayrıştırma sürecinden geçirilerek zeytinyağı elde edilir. Zeytinyağı, besin değeri yüksek bir yağdır ve birçok sağlık faydası sunar. Genellikle soğuk sıkım veya sızma zeytinyağı olarak adlandırılan en kaliteli türü tercih edilir. Bu yöntemlerle üretilen zeytinyağı, daha az işlem görmüş ve daha yoğun aroma ve besin içeriğine sahiptir.

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ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

-Kalp hastalığı riskini azaltıyor,

-Antioksidan özellikler sağlaması, iltihaplanmalara iyi geliyor,

-Beyin ve damar sağlığına katkı sağlıyor,

-Kansere karşı koruyucu etki gösteriyor,

-Zeytinyağı ayrıca, saç ve cilt bakımında da besleyici, nemlendirici olarak kullanılır.

ZEYTİNYAĞI KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR MU?

Zeytinyağı, doymamış yağ asitleri açısından zengin bir kaynaktır. Bu yağ asitleri, vücutta tokluk hissi sağlamaya ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olabilir. Zeytinyağındaki tekli doymamış yağ asitleri, metabolizmanızı artırabilir ve yağ yakımını teşvik edebilir. Düzenli zeytinyağı tüketimi, kilo verme sürecini kolaylaştırabilir.

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