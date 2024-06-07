Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş

Canan Karatay sağlığa dair açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
Karatay bu kez domates tüketimi konusunda yapılan hataları ve yanlış bilinenleri ortaya koydu.
Karatay domatesin, sadece yaz aylarında tüketilmesi gerektiğini açıkladı.
Kış aylarında domateslerin aslında sağlıklı olmadığını ve tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Karatay şunları dedi:
Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil.
Benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız.
Karatay domatesin bir sebze değil meyve olduğunu bu yüzden de içinde bol miktarda şeker barındırdığını da aktardı.
Fazla domates yemenin bazı zararları bulunuyor. Onlar arasında ise şunlar var:
Reflü ve eklem ağrılarını tetikler
Böbrek fonksiyonlarını yavaşlatır
Ciltte leke oluşumuna neden olur
Bağırsak sağlığını bozar
Alerjiye neden olabilir.