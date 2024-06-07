Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş

Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Prof. Dr. Canan Karatay domatesle ilgili dikkat çeken uyarılarda bulunarak hangi aylarda yenmemesi gerektiğini anlattı.

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Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş 1

Canan Karatay sağlığa dair açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

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Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş 2

Karatay bu kez domates tüketimi konusunda yapılan hataları ve yanlış bilinenleri ortaya koydu.

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Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş 3

Karatay domatesin, sadece yaz aylarında tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

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Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş 4

Kış aylarında domateslerin aslında sağlıklı olmadığını ve tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Karatay şunları dedi:

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Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş 5

Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil.

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Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş 6

Benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız.

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Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş 7

Karatay domatesin bir sebze değil meyve olduğunu bu yüzden de içinde bol miktarda şeker barındırdığını da aktardı.

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Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş 8

Fazla domates yemenin bazı zararları bulunuyor. Onlar arasında ise şunlar var:

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Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş 9

Reflü ve eklem ağrılarını tetikler

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Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş 10

Böbrek fonksiyonlarını yavaşlatır

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Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş 11

Ciltte leke oluşumuna neden olur

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Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş 12

Bağırsak sağlığını bozar

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Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş 13

Alerjiye neden olabilir.

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Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş 14
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Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı. Herkes yanlış biliyormuş 15
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