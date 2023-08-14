Canan Karatay uyardı. Deniz kenarında bunu yapan kısır olmuyor

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamada tiroit hormonunun yapımında görev alan iyotun önemine değindi.

Canan Karatay şunları belirtti:

“Yaz aylarında deniz kenarlarında ve denizde bol bol vakit geçirirseniz iyotu doğal yollardan vücuda alabilirsiniz. Çünkü iyot ağızdan alınabildiği gibi ciltten de emilebilen bir yapıdadır.”

“İYOT EKSİKLİĞİ KISIRLIK SEBEBİ”

İyot miktarı azalan kişilerin kısır olma ihtimaline dikkat çeken Canan Karatay, bu durumu son 50 yılda hayatımıza gereğinden fazla giren deterjanlara bağladı.

İYOT EKSİKLİĞİ NEDİR?

İyot eksikliği, vücudun tiroid bezinin düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu iyot miktarını karşılayamaması sonucu ortaya çıkar. Endokrin sistemininn bir paçası olan tiroid bezi, boynun ön kısmında bulunan kelebek şeklindeki bezdir. Tiroid bezi, tiroid hormonları üretir ve bu hormonlar kan dolaşımı yoluyla vücudun dokularına taşınır. Tiroid hormonları, vücudun enerji metabolizmasına yardımcı olur, beyin gelişimini ve organların normal işleyişlerini destekler. İyot eksikliği ise tiroid bezlerinin tiroidin hormon üretme yeteneğini sınırlar ve hipotiroidizme yol açar. Bu durum, diğer sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir.