Canan Karatay uyuşturucu kadar bağımlılık yapan besini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Canan Karatay uyuşturucu kadar bağımlılık yapan besini açıkladı
Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı yayında yedikçe bağımlılık yapan besini açıklayarak nasıl bırakılacağını da anlattı.

Sağlıklı yaşamla ilgili sürekli dikkat çeken açıklamalar yapan Prof. Dr. Canan Karatay Ferda Yıldırım'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Karatay, ekmeğin içeriğinde bulunan maddeler nedeniyle vücutta bağımlılık yaptığını açıkladı.

Karatay, ekmeği bırakmak için de tavsiyeler verdi. Profesör Karatay, insanların sıklıkla tükettiğini ama aslında da yenmemesi gerektiğini söyledi.

NASIL BIRAKILACAK?
Karatay ekmekten bahsederek “Hepsi ilaçlı, hepsi tehlikeli Birdenbire bırakmak da mümkün değil. Yavaş yavaş azaltarak bırakılabilir. Damak tadı bunu istiyor, damak tadını da gidermek için ağzınıza kristal kaya tuzu koyun kristal kaya tuzunu emin. Damakta meydana gelen umami denilen beşinci bir duyu var. Bunu bir Japon hekim buldu.

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O tadı almak için devamlı glutamat almak istiyorsunuz. Hepsinde glutamat var diğer adıyla Çin tuzu. Hepsinde früktoz yani mısır şurubu şekeri var. Siz devamlı yedikçe onları istiyorsunuz. Çünkü endüstrinin müthiş oyunu. Sizi bağımlı yapıyor. Ekmek bağımlılığı uyuşturucu madde bağımlılığına eşittir. Bitti, yemez o kadar! Doyamıyorum diyenlere cevabım köy yumurtası yesinler günde 10 tane hiçbir şeyleri kalmaz.” İfadelerini kullandı.

Öte yandan yemeğin yanında turşu ve soğan yenilmesini de tavsiye eden Karatay “Ama pilavsız olacak ekmek yemeyin pilav yemeyin ev turşusu ve de soğan yiyin.” dedi.

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