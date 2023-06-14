Canan Karatay yeni bulduğu formülü açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı canlı yayında son günlerde çok tartışılan Covid aşılarının, iddia edilen yan etkilerine karşı neler yapılabileceğini duyurdu.

Kanal D'nin hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı, “Neler Oluyor Hayatta” programının bugünkü konuğu İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’dı. Programda Covid aşılarının neden olduğu iddia edilen yan etkiler masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Karatay, MRN aşılarının yan etkilerinden beslenme ile kurtulma yollarını anlattı.

YAN ETKİLERİNDEN KURTULMANIN EN ÖNEMLİ FORMÜLÜ: ZEYTİNYAĞI

Pıhtı atması ve kalp krizlerinin aşı ile ilgisi olduğu iddiaları sorusunu; “Bu aşı değil gen tedavisi” diye yanıtlayan Prof. Dr. Karatay, şu sözlerle sürdürdü:

“Bunun içinde çok fazla yabancı madde var. Ben bir iç hastalıkları uzmanı olarak her gün 15-20 hastada görüyorum bu şikâyetleri. Pıhtıyı önlemek için beslenme çok önemli. En önemli besin ise zeytinyağı. Soğuk sıkım, doğal zeytinyağı bir ilaçtır. Herkes içsin. Kilo aldırmaz, karaciğer yağlanmasını da azaltır. Tüm vücudu temizler. Zeytinyağı doğal kan sulandırıcıdır. Vücudun tüm organlarını besler, onarır. Kalp krizini, Alzheimer’i engeller. Ayrıca bol bol su, hareket, uyku çok önemli.”

AŞI VÜCUTTAN ATILABİLİR Mİ?

Prof. Dr. Karatay, aşı vücuttan atılabilir mi? sorusuna, “Bu yeni bir durum olduğu için ne kadar süreceğini bilemeyiz. Tek çaremiz var doğal beslenmek. Bağışıklık sistemini güçlendirmek” diye yanıt verdi.