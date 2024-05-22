Canan Karatay yıllardır gizlenen domates gerçeğini açıkladı! Birçok kişi yanılmış

Sağlıklı yaşamla ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken Canan Karatay yine ezber bozacak bir açıklama yaptı.

Ekmek ve şeker tüketimine savaş açan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez domatesi hedefine koydu. Domatesle ilgili açıklamaları domates üreticilerinin tepkisini çekecek türden oldu.

Domatesin bir sebze değil meyve olduğunu bu yüzden de içinde bol miktarda şeker barındırdığını kaydeden Karatay, "Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil. Benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız." dedi.

İyi Domates Seçmenin 3 Yolu



1. Domatesin Görünümü: İyi bir domates seçerken ilk olarak dikkat etmeniz gereken şey domatesin görünümüdür. Domatesin kabuğu pürüzsüz olmalı, üzerinde çürük ya da lekeler olmamalıdır. Ayrıca domatesin rengi de önemlidir. Canlı kırmızı renkte olan domatesler genellikle daha lezzetlidir.

2. Domatesin Kokusu: İyi bir domates seçmek için kokusuna da dikkat etmelisiniz. Domatesin olgun ve taze bir kokusu olmalıdır. Eğer domatesin kokusu yoksa veya hoşunuza gitmiyorsa, o domatesin lezzeti de muhtemelen istediğiniz gibi olmayacaktır.

3. Domatesin Dokusu: Domatesi sıkmadan hafifçe avucunuzla sıkarak dokusuna da dikkat etmelisiniz. İyi bir domatesin hafifçe yumuşak olması gerekmektedir. Ancak çok fazla yumuşak veya çürük olmamalıdır.