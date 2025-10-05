Canan Karatay’dan ezber bozan tavsiyeler! Ağrınız varsa bu haberi okumadan ilaç içmeyin

Son dönemde artan ağrı şikayetleriyle birlikte, vatandaşlar doğal yöntemlere yönelmeye başladı. Ağrı kesici ilaçların bilinçsizce kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, ağrının kaynağını anlamadan alınan ilaçların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Karatay, “Başı ağrıyan da, sırtı ağrıyan da, eklemi ağrıyan da aynı ağrı kesiciyi içiyor. Bu çok tehlikeli. Kalp krizi riski, mide kanaması ve hormonal dengesizlikler göz ardı edilmemeli” diyerek ağrı kesicilerin leblebi gibi kullanılmasına karşı çıktı.

AĞRININ KAYNAĞINA İNMEK ŞART

Karatay, ağrının temel nedenleri arasında stres, yanlış beslenme, susuzluk, hareketsizlik ve vücuttaki ürik asit dengesizliği yer aldığını ifade etti. Özellikle yüksek ürik asit seviyesinin eklem ağrılarına yol açtığını belirten Karatay, “Gut hastalığı bunun en ileri aşamasıdır. Fruktoz, mısır şurubu ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekir” dedi.

Doğal beslenmenin ağrıları hafiflettiğini belirten Karatay, zeytinyağının en güçlü doğal ağrı kesicilerden biri olduğunu söyledi. “Zeytinyağı antienflamatuar özelliğiyle vücuttaki ağrıyı azaltır. Ağrı, vücudun bize bir şeylerin yolunda gitmediğini haber verir” dedi.

Karatay’ın önerdiği doğal ağrı kesiciler arasında, sarı kantoron ve doğal bulunabilirse karabaş otu bulunuyor. En önemlileri arasında ise zencefil ve zerdeçal olduğunu belirtti. Karatay, “Zerdeçalda kurkumin var. Kurkumin de doğal olanda karışık olmayanda P53 geni var. P53 geni vücudumuzda bütün kötü hücreleri yok eden bir gendir bunun yükselmesi lazımdır. Bu kötü P53 geni yapılan araştırmalarla gösterildi ki son yapılan Covid açılarında vücutta çok azalıyor” dedi. Ayrıca Karatay, nane yağının önemine dikkat çekerek “Şakaklara sürüldüğünde baş ağrısını hafifletir” ifadelerini kullandı.

MODERN YAŞAMIN ETKİSİ: YATAKLAR VE HAREKETSİZLİK

Karatay, modern yatakların ve hareketsiz yaşam tarzının da ağrıları tetiklediğini belirterek, “Yaylı yataklar yerine yün yataklar tercih edilmeli. Vücut sabaha karşı soğur, bu da kasılmalara ve ağrılara yol açar” diyerek geleneksel yöntemlere dönüş çağrısı yaptı.