Prof. Dr. Canan Karatay, kış aylarında bağışıklığı korumanın en etkili yolunun geleneksel beslenme alışkanlıklarına dönmek olduğunu söyledi.
Canan Karatay’dan kış uyarısı: Bu yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin
Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sonbahar ve kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için kuru baklagillerin, yerli sebzelerin ve sağlıklı yağların önemine dikkat çekti.
Karatay, kuru fasulye, mercimek, börülce gibi 30’dan fazla türü bulunan kuru baklagillerin kompleks karbonhidrat, protein ve vitamin açısından zengin olduğunu belirtti.
Ancak nohutun yüksek nişasta içeriği nedeniyle şeker hastalarının dikkatli olması gerektiğini altını çizdi.
Karatay, bu besinlerin zeytinyağı veya doğal tereyağı ile pişirilmesini önererek, ayçiçek yağı ve mısır özü yağının sağlığa zararlı olduğunu ifade etti.
Soğan çorbası, turşu, yer elması, semizotu ve yerli patates gibi ürünlerin salata olarak tüketilmesinin önemine dikkat çekti.
Yer fıstığının da kuru baklagiller grubuna dahil olduğunu belirten Karatay, aflatoksin oluşumunu engellemek için bu ürünlerin defne yaprağı ile saklanmasını veya buzdolabında muhafaza edilmesini önerdi.
“Turp yerseniz turp gibi olursunuz” diyerek yerli ve organik sebzelerin önemini bir kez daha hatırlattı.