Yeniçağ Gazetesi
14 Ekim 2025 Salı
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Sağlık Canan Karatay’dan kış uyarısı: Bu yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin

Canan Karatay’dan kış uyarısı: Bu yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sonbahar ve kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için kuru baklagillerin, yerli sebzelerin ve sağlıklı yağların önemine dikkat çekti.

Haberi Paylaş
Canan Karatay’dan kış uyarısı: Bu yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin - Resim: 1

Prof. Dr. Canan Karatay, kış aylarında bağışıklığı korumanın en etkili yolunun geleneksel beslenme alışkanlıklarına dönmek olduğunu söyledi.

1 7
Canan Karatay’dan kış uyarısı: Bu yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin - Resim: 2

Karatay, kuru fasulye, mercimek, börülce gibi 30’dan fazla türü bulunan kuru baklagillerin kompleks karbonhidrat, protein ve vitamin açısından zengin olduğunu belirtti.

2 7
Canan Karatay’dan kış uyarısı: Bu yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin - Resim: 3

Ancak nohutun yüksek nişasta içeriği nedeniyle şeker hastalarının dikkatli olması gerektiğini altını çizdi.

3 7
Canan Karatay’dan kış uyarısı: Bu yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin - Resim: 4

Karatay, bu besinlerin zeytinyağı veya doğal tereyağı ile pişirilmesini önererek, ayçiçek yağı ve mısır özü yağının sağlığa zararlı olduğunu ifade etti.

4 7
Canan Karatay’dan kış uyarısı: Bu yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin - Resim: 5

Soğan çorbası, turşu, yer elması, semizotu ve yerli patates gibi ürünlerin salata olarak tüketilmesinin önemine dikkat çekti.

5 7
Canan Karatay’dan kış uyarısı: Bu yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin - Resim: 6

Yer fıstığının da kuru baklagiller grubuna dahil olduğunu belirten Karatay, aflatoksin oluşumunu engellemek için bu ürünlerin defne yaprağı ile saklanmasını veya buzdolabında muhafaza edilmesini önerdi.

6 7
Canan Karatay’dan kış uyarısı: Bu yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin - Resim: 7

“Turp yerseniz turp gibi olursunuz” diyerek yerli ve organik sebzelerin önemini bir kez daha hatırlattı.

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro