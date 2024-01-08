Canan Karatay’dan müthiş 'Sıvı Altın' tavsiye

Sağlıklı beslenme konusunda tavsiyeleriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının faydalarını anlattı ve her sabah aç karnına bir kaşık zeytinyağı içmenin mucizevi sonuçlar doğuracağını söyledi. Karatay, zeytinyağının sindirim sistemini temizlediğini, kanser riskini azalttığını, kabızlığı önlediğini, hücre duvarlarını güçlendirdiğini, karaciğeri arındırdığını, kemikleri koruduğunu, metabolizmayı hızlandırdığını, kötü kolesterolü düşürdüğünü, iltihabı yok ettiğini ve kalp hastalıklarına karşı koruduğunu belirtti.

SIVI ALTININ MUCİZESİ

Zeytinyağı, ‘sıvı altın’ olarak da bilinen, yemeklere lezzet katan ve sağlığa sayısız faydası olan bir besindir. Uzmanlar, zeytinyağının düzenli olarak tüketilmesinin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, yaşlanma belirtilerini geciktirdiğini, cilt ve saç sağlığını koruduğunu, diyabet, obezite, Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruduğunu vurguluyor. Zeytinyağının faydalarından biri de zayıflamaya yardımcı olmasıdır. Zeytinyağı, içerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde tokluk hissi verir, yağ yakımını artırır, kan şekerini dengeler ve insülin direncini azaltır.

Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının faydalarını anlatırken, her sabah aç karnına bir kaşık zeytinyağı içmenin mucizevi sonuçlar doğuracağını söyledi. Karatay, “Diğer yağlara göre çok daha yararlı olan o zeytinyağının her sabah bir kaşık aç karnına içilmesi, vücudun bütün hücrelerini sağlık verir, hastalıkları önler, zayıflatır, gençleştirir üstelik mutlu eder” dedi.

Karatay, zeytinyağının faydalarını şöyle sıraladı:

SIVI ALTININ YARARLARI

Zeytinyağı, sindirim sistemini temizler, bağırsaklardan yenen besinlerin tamamen sindirilmesini sağlar, kabızlığı önler, bağırsak florasını düzenler, bağırsak kanserine karşı korur.



Zeytinyağı, kanserli hücrelerin büyümesini engeller, oksidatif stresi azaltır, DNA hasarını önler, bağışıklık sistemini güçlendirir, özellikle bağırsak, rektum, meme, prostat, akciğer, cilt kanserlerine karşı korur.

Zeytinyağı, hücre duvarlarının oluşumuna destek olur, hücrelerin sağlıklı işlev görmesini sağlar, hücre yenilenmesini hızlandırır, hücre yaşlanmasını geciktirir, hücre zarının geçirgenliğini artırır, hücrelerin beslenmesini ve oksijenlenmesini kolaylaştırır.

Zeytinyağı, karaciğeri temizler, toksinlerden arındırır, karaciğer yağlanmasını önler, karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir, karaciğer hastalıklarına karşı korur.

Zeytinyağı, kemikleri güçlendirir, kalsiyum emilimini artırır, kemik yoğunluğunu korur, kemik erimesini önler, kemik kırıklarını azaltır, eklem iltihabını azaltır, romatizma ve artrit gibi hastalıklara karşı korur.

Zeytinyağı, metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını artırır, tokluk hissi verir, kan şekerini dengeler, insülin direncini azaltır, diyabet, obezite, metabolik sendrom gibi hastalıklara karşı korur, zayıflamaya yardımcı olur.

Zeytinyağı, kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü yükseltir, kan basıncını dengeler, kan akışını düzenler, kan pıhtılaşmasını önler, damar sertliğini önler, damar elastikiyetini artırır, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur, kalp krizi ve felç riskini azaltır.

Zeytinyağı, iltihabı yok eder, antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir, vücuttaki bakterilerin çoğalmasını önler, iltihaba neden olan faktörleri ortadan kaldırır, vücuttaki mevcut iltihabı azaltır, iltihapla ilişkili hastalıklara karşı korur.

Zeytinyağı, cilt ve saç sağlığını korur, cildi nemlendirir, cilt kuruluğunu önler, cilt lekelerini azaltır, cilt kırışıklıklarını geciktirir, ciltteki yaraları iyileştirir, cilt enfeksiyonlarını önler, cilt kanserine karşı korur, saçları güçlendirir, saç dökülmesini önler, saç derisini temizler, saç derisi enfeksiyonlarını önler, saç parlaklığını artırır.