Canan Karatay'ın Cem Küçük'e yanıtı gündem oldu 'Pandemi bir senaryodur'

Prof. Dr. Canan Karatay, konuk olduğu TGRT canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlaç firmalarının silah firmalarından daha kötü olduğunu söyleyen Canan Karatay, pandeminin bir senaryo olduğunu ve yapılan aşılar nedeni ile başta kanser olmak üzere hastalıklarda artış görüldüğünü söyledi.

TÜRKLER ÜZERİNDE DENENDİ

Canan Karatay yabancı ülkelerde insanlar aşı olmadan uçaklara binerken Türkler'in buna zorlandığını, bu aşıların özellikle Türkler üzerinde denendiğini savundu. Karatay, pandeminin senaryasonu Bill Gates'in yazdığını, aşı firmalarına yüzde 60'lık ortaklığı bulunduğunu söyledi.

Hakkındaki hekimlikten men davası ile ilgili de açıklama yapan Prof. Dr. Canan Karatay, "İnsanların sağlığı Türk halkımızın, çocuklarımızın sağlıklı, mutlu olması, genlerinin bozulmaması için hayatımı verdim. Bazı bölgelere dokunduğum için hücum alıyorum." dedi.

"İLAÇ FİRMALARI SİLAH FİRMALARINDAN BETER"

Canan Karatay, " İyi ya da kötü kolesterol yoktur. Yüksek kolesterol damarları açıyor. Ben pıhtıları önlemeye çalışıyorum. Aşılar pıhtı yapıyor. Kolesterol değil tamamen büyük bir yalan. Kolesterol ilaç şirketlerine para kazandırıyor. Tamamen endüstrinin ürünüdür. Kalp krizi geçirenlerin yüzde 6'ının kolesterolü düşük. Yüksek kolesterol damarları açıyor. İlaç firmaları silah firmalarından beterdir. Sağlık kongreleri ilaç firmaları tarafından organize ediliyor. İlaç firmalarının yönettiği bütün çalışmalar bunun kötü olduğunu gösterdi. İlaç firmalarının yaptığı çalışmalar bilimsel çalışmalar değildir." şeklinde konuştu.

"PANDEMİ BİR SENARYODUR"

Pandemide sıtma ilaçlarının insanları öldürdüğünü belirten Karatay, "Covid bir virüs enfeksiyonuydu. Kış gribidir. Hiçbir ilaç onları yok etmez. Pandemi çok büyük bir senaryoydu. Rockefeller ve Bill Gates projenin başında. Bir suya aşı demekle o aşı olmuyor. Bütün dünya kabul etti kola vurulan Biontech elli beş tane yabancı madde var. Hepsinde var. Türk halkını etkilemek için satın aldılar. Bağışıklık sistemini çöketti. Zayıf olanlar daha da beter oldu. Turbo kanser dediğimiz kanserler arttı. Zona arttı. Cilt hastalıkları arttı." dedi.