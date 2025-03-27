Canan Karatay'ın sofrasından eksik etmediği 3 şey! Herkese tavsiye ediyor

Sağlıklı ve doğal beslenme denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır yaptığı açıklamalar ve önerilerle toplumun beslenme alışkanlıklarını şekillendirmeye devam ediyor. Karatay’ın sağlık dolu yaşam felsefesinin temelini oluşturan bazı besinler, onun sofrasından eksik olmamakla birlikte, herkes için önerdiği vazgeçilmezler arasında yer alıyor. İşte Canan Karatay’ın sofrasından eksik etmediği ve sağlık açısından son derece faydalı olduğunu belirttiği üç önemli besin:

1. Kaya Tuzu



Canan Karatay’ın beslenme önerilerinde rafine tuz yerine kaya tuzu kullanımı büyük bir öneme sahiptir. Rafine tuzun işlenmiş yapısı ve içerisindeki katkı maddeleri nedeniyle sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ifade eden Karatay, kaya tuzunun doğal yapısının vücut için gerekli mineralleri sağladığını vurguluyor. Kaya tuzu, özellikle vücuttaki elektrolit dengesini korumada ve hücre fonksiyonlarının düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Yemeklerde ve su tüketiminde dengeli bir şekilde kullanılmasını öneren Karatay, bu doğal tuzun bağışıklık sistemini destekleyici etkilerine dikkat çekiyor.

2. Kelle Paça Çorbası



Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan kelle paça çorbası, Canan Karatay’ın beslenme programında önemli bir yere sahiptir. Kemik suyunun ve hayvansal yağların doğal bir şifa kaynağı olduğunu belirten Karatay, kelle paça çorbasının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve eklem sağlığına katkıda bulunduğunu ifade ediyor. Özellikle kolajen içeriği sayesinde cilt sağlığına destek olan bu çorba, aynı zamanda vücutta iltihaplanmayı önleyici etkiler taşıyor. Karatay, kelle paça çorbasının düzenli tüketilmesinin hem enerji seviyesini artıracağını hem de sindirim sistemini destekleyeceğini belirtiyor.

3. Zeytinyağı



Zeytinyağı, Canan Karatay’ın sağlık önerilerinin vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor. Doğal ve soğuk sıkım zeytinyağının antioksidan özelliği sayesinde vücudu serbest radikallerden koruduğunu ifade eden Karatay, bu mucizevi yağın kalp-damar sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiyor. Zeytinyağı, içeriğindeki sağlıklı yağ asitleri sayesinde kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olurken iyi kolesterolü destekliyor. Yemeklerde, salatalarda ve hatta sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı kadar tüketilmesini öneren Karatay, zeytinyağını “doğanın altını” olarak nitelendiriyor.