Canan Karatay’ın yasak listesi ortaya çıktı. Kalp tansiyon kanser olmak istemiyorsanız bunları ağzınıza sürmeyin

Prof. Dr. Canan Karatay, doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanları her fırsatta duyurması dikkat çekti.

Karatay; kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak için mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekler sıraladı.

Canan Karatay; doğal beslenme için şimdiye kadar kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu gibi besinlerin önemini anlatan bu sefer yasaklı besinler listesi ile ön plana çıktığı bildirildi.

Özellikle kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, hazır gıdalara karşı uyardı.

İŞTE YASAKLI YİYECEKLER LİSTESİ...

-Simit, kuru pasta ve yaş pastalar

-Pirinç pilavı

-Süt tozu, protein tozu, yumurta tozu, krema vb. ürünler

-Fazla şeker içeren meyveler

-Patates

-Mayonez, ketçap ve hazır soslar

-Börek, poğaça, açma

-Hazır kahveler

-Sucuk, salam, sosis gibi işlem görmüş et ürünleri

-Şeker, çikolata ve her türlü tatlı

-Hazır çorbalar

-Şuruplar, reçeller, pekmez

-Tüm gazlı içecekler

-Yapay tatlandırıcılar

-Beyaz un

-Hazır meyveli yoğurtlar

-Hazır meyve suları

-Margarin

-Mısır

-Makarna

-Kızartma