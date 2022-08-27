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  • Canan Karatay’ın yasak listesi ortaya çıktı. Kalp tansiyon kanser olmak istemiyorsanız bunları ağzınıza sürmeyin

Canan Karatay’ın yasak listesi ortaya çıktı. Kalp tansiyon kanser olmak istemiyorsanız bunları ağzınıza sürmeyin

Halk sağlığıyla ilgili yaptığı açıklamaların yanı sıra besinlerin içerikleri ile ilgili az bilinen bilgileri kamuoyu ile sık sık paylaşmasıyla bilinen Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın yasaklı yiyecek ve içecekler listesi ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 11:58
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 12:44
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Canan Karatay’ın yiyecek ve içecekler yasak listesi ortaya çıktı. Kalp tansiyon kanser olmak istemiyorsanız bunları ağzınıza sürmeyin

Canan Karatay’ın yasak listesi ortaya çıktı. Kalp tansiyon kanser olmak istemiyorsanız bunları ağzınıza sürmeyin
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Prof. Dr. Canan Karatay, doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanları her fırsatta duyurması dikkat çekti.

Karatay; kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak için mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekler sıraladı.

Canan Karatay; doğal beslenme için şimdiye kadar kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu gibi besinlerin önemini anlatan bu sefer yasaklı besinler listesi ile ön plana çıktığı bildirildi.

Özellikle kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, hazır gıdalara karşı uyardı.

İŞTE YASAKLI YİYECEKLER LİSTESİ...

-Simit, kuru pasta ve yaş pastalar

-Pirinç pilavı

-Süt tozu, protein tozu, yumurta tozu, krema vb. ürünler

-Fazla şeker içeren meyveler

-Patates

-Mayonez, ketçap ve hazır soslar

-Börek, poğaça, açma

-Hazır kahveler

-Sucuk, salam, sosis gibi işlem görmüş et ürünleri

-Şeker, çikolata ve her türlü tatlı

-Hazır çorbalar

-Şuruplar, reçeller, pekmez

-Tüm gazlı içecekler

-Yapay tatlandırıcılar

-Beyaz un

-Hazır meyveli yoğurtlar

-Hazır meyve suları

-Margarin

-Mısır

-Makarna

-Kızartma

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Cesur
27.08.2022 19:03
Senin tuzun kuru , paran bol.Her şeyi söylersin. Kac lira MUAYENE PARASI aliyorsun?  
 
Poyraz
27.08.2022 18:07
Bunları yemesek zaten ölürüz ne yani manda yoğurdu hurma ve balı nereden ve nasıl alalım da yiyelim  
 
Satır
27.08.2022 17:56
Sayın Canan Karatay şimdiye kadar hiç yanılmadı ! Bence haklı.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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