Canavarın korkulu rüyası. Kemiklerini kırarak öldürüyor

Sivas'ta havaların soğumasıyla birlikte şehir, köy ve mezralarda görülmeye başlayan kurtlar, diğer hayvanların yanı sıra insanlar için de tehlike oluşturuyor. Zekası ve avlanma yeteneği ile bilinen kurtların azılı düşmanı Kangallar ise kurtlarla mücadelede önemli bir yer tutuyor.

"BAŞINDAN AYRILMAZ"

Genellikle sürülere saldırmak için hazırlık yapan kurtları yaklaşık 3 kilometre öteden fark edebilen Kangal köpekleri, canı pahasına sürüsünü koruyor. Kurtlara karşı üstünlük kuran Kangal köpekleri, öldüğünden emin olana kadar kurdun başından ayrılmıyor.

Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, “Kangallar kurtların baş düşmanıdır. Kurtlar halk dilinde ‘canavar' olarak bilinir. Dolayısıyla Anadolu'da ciddi efsaneleri vardır. Kangal'ın bulunduğu yerlerde kurt rahat gezemez ve şehirlere sızamaz. Şu anda kurt popülasyonu arttı. Bu da Kangal köpeklerinin az olduğunu gösteriyor” dedi.

"KURT ÖLÜ TAKLİDİ YAPAR"

Kangalların garantici bir yapısı olduğunu söyleyen Yıldız, “Kangal kurdun üzerine namludan çıkmış mermi gibi gider. Yakaladıysa öldürür, yakalayamazsa da en az 40-50 kilometre sürer. Kurdun omuru makas şeklindedir. Kangal 65 kilometre hızla darp ettiği zaman o omur kırılır. Kangal'ın özelliği sadece boğma değil, vurma ve kırmadır. Öldürdükten sonra sürekli kontrol eder. Seğirdiği eti dahi sıkar, kemiklerini kırar. O hayvanın üzerindeki yaşamı sonlandırmak için boğazına sarılır. Kafasını koyar, onu dinler. Kurt çok zeki bir hayvandır. Ölü taklidi yapsa dahi Kangal bunu yutmaz, başında bekler” şeklinde konuştu.