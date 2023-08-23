Cancelo İspanya yolcusu

İspanyol devi Barcelona, geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'te tamamlayan ve asıl kulübü Manchester City'de top koşturan Joao Cancelo'yu transfer ediyor.

Cancelo İspanya yolcusu

Manchester City forması giyen Joao Cancelo'nun geleceği hakkında İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, Joao Cancelo'yu kadrosuna kattı. Oyuncu ve İngiliz kulübü ile anlaşmaya varan Katalan devinin transferi resmen açıklamak için geri sayıma geçtiği belirtildi.

Barcelona'nın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılması halinde 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunun devreye gireceği kaydedildi.

Manchester City ile toplamda 154 maça çıkan Cancelo, 9 gol ve 22 asist yaptı.

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