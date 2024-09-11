Candan Kardeşler davasında özel mesajlar delil olarak sunuldu. Anneleri kızları için 'soytarılık yaptılar dedi

Orhan Apaydın’ın sahte kimlikle dolandırıcılık yaptığı sazan sarmalı operasyonunda, Apaydın’ın eski sevgilisi Nihal Candan’ın telefon konuşmalarına ilişkin bilirkişi incelemesi tamamlandı. Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, Candan kardeşlerin bu dolandırıcılık planında yer aldıklarına dair kesin bir kanıt bulunmadığını belirtti. Soykan, Candan kardeşlerin sazan sarmalı sırasında lüks restoranlarda sadece vitrin görevi gördüğünü ifade etti. Ayrıca, anne Umut Candan ile yapılan görüşmede, kızlarının suçsuz olduğunu ve Instagram’da takipçi kazanmak için 'soytarılık' yaptığını öne sürdü.

SAZAN SARMALINDA CANDAN KARDEŞLERİN ROLÜ NEYDİ?

Soykan, yazısında sazan sarmalında Nihal Candan’ın rolüne dair şu detayları paylaştı: “Çetenin lideri eski polis Orhan Apaydın, 'Kaan Hamzaoğlu' adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanıyordu ve Nihal Candan ile ilişkisi vardı. Apaydın, 2022’de hakkında arama kararı olmasına rağmen İstanbul'un lüks mekanlarında dolaşmayı sürdürdü. Yeni bir sazan sarmalı kurarak TMSF’nin el koyduğu araçları düşük fiyata sattı ve bu araçları piyasanın yüzde 30 altında sattığını belirterek dolandırıcılığı gerçekleştirdi. Candan kardeşler bu süreçte lüks mekanlarda masalara oturarak sazanlara güven vermekte kullanıldılar.”

CANDAN KARDEŞLERİN SAVUNMASI VE CEZAEVİ SÜRECİ NASILDI?

Nihal Candan, Orhan Apaydın’ı ‘Kaan’ olarak tanıdıklarını ve sazan sarmalından habersiz olduklarını savundu. Kendisinin ve kardeşi Bahar Candan’ın sadece eski bir ilişki nedeniyle lüks restoranlarda yemeklere katıldığını belirtti. Nihal Candan, cezaevinde kilo kaybı yaşadıktan sonra tahliye edilirken, Bahar Candan halen tutuklu bulunuyor. Son duruşmada, Nihal Candan, Engin Polat’ın tahliye edildiğini belirterek, “Sen de çıkacaksın” dedi.

CEP TELEFONLARINDAKİ MESAJLAR DELİL OLARAK SUNULDU

Duruşmalar devam ederken, Nihal Candan ve Onur Apaydın’ın cep telefonlarındaki mesajların bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, Candan’ın annesi Umut Candan ile yazışmaları delil olarak değerlendirildi. Bir yazışmada Nihal Candan, annesine Prada marka çanta, ayakkabı, pırlanta küpe ve cep telefonu kılıfının fotoğraflarını gönderdi. Başka bir yazışmada ise Umut Candan, Onur Apaydın’dan özel bir araç talep ediyor ve araç gönderiliyor.