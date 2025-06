Çandarlı Halil Paşa, Fetihler Sultanı'na veda etti

Dizinin ilk bölümünden itibaren kadroda yer alan ve performansıyla büyük beğeni toplayan Selim Bayraktar, ayrılık haberini Instagram hesabından duyurdu. Bayraktar, setten paylaştığı fotoğraflarla birlikte "İki Zamanın Buluşması" başlığıyla yayımladığı mesajında, "Kimi zaman tarihin içinden süzülüp gelen bir karakterdik, kimi zaman kameranın ardında duran gerçekler… Ellerin kalpte, gözlerin gözde olması Uzun ve zorlu bir yolculuğu sürdürebilmenin en iyi yoluydu— Sözsüz bir teşekkür bu. Belki sahnenin sonu, belki bir dostluk anı. Geçmişle bugünün, kurgu ile gerçeğin, dostlukla, arkadaşlığın yorgunlukla huzurun birer karede buluştuğu bu fotoğraflardaki anlar için, sonsuz teşekkürler, bir aradayız…………… An outstanding team — brave in vision, beautiful in execution. A team full of courage and grace. I will miss you." ifadelerine yer verdi. Bu veda, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

SEZON FİNALİ VE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, 10 Haziran Salı günü yayımlanan sezon finaliyle ekranlara ara verdi. Edinilen bilgilere göre, dizi üçüncü sezon için onay aldı ve yeni dönemde farklı sürprizlerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yapım şirketi ve TRT yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmese de, yeni sezonda hikayenin nasıl ilerleyeceği merak konusu. Dizinin başarısının arkasında, tarihi gerçeklere bağlı kalarak dramatik öğeleri etkili bir şekilde harmanlaması ve güçlü oyuncu kadrosu bulunuyor. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yükseliş dönemlerini ele alan yapım, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ilgi görüyor ve uluslararası satışlardan milyonlarca dolar gelir elde ediyor.