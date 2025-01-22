Candaş Tolga Işık, Türkiye'de son 20 yıldır hatasını kabul eden tek insanı açıkladı: Japon mühendis

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Yangın felaketine ilişkin şu ana kadar 11 kişi gözaltına alındı.

YARALANAN 29 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralanan 29 kişinin taburcu edildiğini, 22 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında 1'i ağır olmak üzere 51 kişinin yaralandığı anımsatılarak, "Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

CANDAŞ TOLGA İSYAN ETTİ

Candaş Tolga Işık, ülkede gerçekleşen felaketler sonrası hiçbir yetkilinin istifa etmemesine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Işık şu ifadeleri kullandı:

Ülkede son 20 yıldır hatasını kabul eden tek insan var. O da Osmangazi Köprüsü'nün halatı koptuğu için intihar eden Japon mühendis.