"Candida auris" mantarı vakalarında artış yaşanıyor

Kaynak: AA
"Candida auris" mantarı vakalarında artış yaşanıyor

Yunanistan'da, hastanelerde görülen "candida auris" mantarı vakalarının arttığı bildirildi.

Yunanistan'da hastanelerde görülen "candida auris" mantarı vakalarında artış yaşanıyor. Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu (OENGE) Başkan Yardımcısı Matina Pagoni, MEGA TV’ye yaptığı açıklamada, söz konusu mantarın özellikle yoğun bakım üniteleri ve bağışıklığı baskılanmış hastaların bulunduğu servislerde ortaya çıktığını söyledi.

Pagoni, "Her yıl bu vakalarla karşılaşıyoruz. Ancak bu yıl Avrupa genelinde yüzde 60’lık artış var. Bu, tamamen hastane kaynaklı bir mantar." ifadelerini kullandı.

Mantarın hem antiseptiklere hem de mantar ilaçlarına karşı dirençli olduğuna dikkati çeken Pagoni, hastanelere giriş ve çıkışlarda ellerin dikkatlice yıkanması gerektiğini vurguladı.

Candida auris, yüzeylerde ve tıbbi ekipmanlarda uzun süre canlı kalabilmesi nedeniyle kontrol altına alınması en zor hastane mantarları arasında gösteriliyor.

Son Haberler
Görüntüyle yakalandılar! İşlerine son verildi: Sağlam seramikleri balkondan attılar
Görüntüyle yakalandılar! İşlerine son verildi: Sağlam seramikleri balkondan attılar
Apartman sakinleri şokta! Samsun’da 5’inci katta kombi patladı
Apartman sakinleri şokta! Samsun’da 5’inci katta kombi patladı
Kadın hırsızlar Eskişehir'de polisin tuzağına düştü! Tuzla’da bir evden ziynet eşyalarını çalmışlardı
Kadın hırsızlar Eskişehir'de polisin tuzağına düştü! Tuzla’da bir evden ziynet eşyalarını çalmışlardı
Galatasaray taraftarını kızdırmıştı! Can Uzun gerçeği açıkladı
Galatasaray taraftarını kızdırmıştı! Can Uzun gerçeği açıkladı
Mardin'de cani eş tutuklandı! Kadın evden dışarı kendini zor atmıştı
Mardin'de cani eş tutuklandı! Kadın evden dışarı kendini zor atmıştı