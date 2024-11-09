Candyman filmiyle akıllara kazınmıştı! Ünlü aktör Tony Todd’dan acı haber geldi

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Candyman filmiyle akıllara kazınmıştı! Ünlü aktör Tony Todd’dan acı haber geldi

Amerikan sinemasında Candyman adlı korku filmi ve aynı adlı film serisinde canlandırdığı Candyman karakteriyle hafızalara kazınan Hoolywood yıldızı Tony Todd’dan acı haber geldi.

69 yaşındaki başarılı oyuncunun cansız bedeni evinde bulundu. Ünlü aktörün ölümü, yakınları tarafından da doğrulandı.

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ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Candyman filminin yıldızı Tony Todd, 69 yaşında, Kaliforniya'daki Marina Del Rey'deki evinde ölü bulundu.

Üzücü haber, Tony'nin temsilcilerinden biri tarafından doğrulanırken, ünlü aktörün ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

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TÜYLER ÜRPERTİCİ KORKU SERİSİNDE YER ALMIŞTI

Tony, Alex Proyas'ın çizgi roman uyarlaması The Crow, Michael Bay'in aksiyon dolu The Rock ve tüyler ürpertici korku serisi Final Destination gibi önemli filmlerde rol alarak Hollywood'da 40 yıldan bu yana aktif rol üstleniyordu.

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TONY TODD KİMDİR?

4 Aralık 1954'te Washington'da dünyaya gelen Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Tony Todd, Candyman adlı korku filmi ve aynı adlı film serisinde canlandırdığı Candyman karakteriyle ünlü olmuştu.

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