Fransız mutfağının sevilen tatlılarından Cannelé de Bordeaux geçtiğimiz MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yapıldı. Çay veya kahve yanına ikram edebileceğiniz Canele tatlısı tarifini siler için derledik. Peki, Canele nasıl yapılır? Canele tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın geçtiğimiz bölümünde Danilo şef eleme gecesi yarışmacılara Canele tatlısı yaptı. MasterChef All Star sonrası Canele tatlısı tarifi araştırılan yemek tariflerinden oldu.

Canele yumurta un şeker ile yapılan Fransız ihtilali öncesinde kısıtlamalar altında üretilen bir krep kek arası bir tatlıdır.

İşte Canele tatlısı tarifi…

CANELE TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 500 ml süt

- 100 gram un

- 200 gram granül şeker

- 50 gram tereyağı (eritilmiş)

- 2 yumurta

- 2 yumurta sarısı

- 1 çay kaşığı vanilya özü

- 2 yemek kaşığı rom (isteğe bağlı)

- Bir tutam tuz

CANELE TATLISI NASIL YAPILIR?

Sütü bir tencereye koyun ve kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Unu ve granül şekeri bir kaseye ekleyin. Eritilmiş tereyağını, yumurtaları, yumurta sarılarını, vanilya özünü, romu ve bir tutam tuzu ekleyin. Karışımı iyice çırpın, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Soğuyan sütü azar azar hamura ekleyin ve karıştırın. Karışımı pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın. Hamurun üzerini bir kapak veya streç filmle kapatın ve en az 24 saat buzdolabında dinlendirin.

Canelé kalıplarını tereyağıyla iyice yağlayın. Ardından şekerle kaplayın, fazla şekerin dökülmesi için kalıpları ters çevirin. Fırını 220°C derecede önceden ısıtın.

Hamuru çıkarın ve çırpın, köpüksüz hale gelene kadar karıştırın. Hazırladığınız hamuru Canelé kalıplarına dökün, kalıpların yalnızca 3/4’ünü doldurun. Hamur kabardığında yer açması için bırakın.

Canelé’leri önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. Ardından fırın sıcaklığını 190°C dereceye düşürün ve yaklaşık 45-50 dakika daha pişirin. Canelé’lerin üstleri koyu kahverengi ve karamelize olmalıdır.

Pişen Canelé’leri fırından çıkarın ve kalıplarda birkaç dakika soğumasını bekleyin. Ardından Canelé’leri dikkatlice kalıptan çıkarın ve tamamen soğumaları için bir tel ızgara üzerine yerleştirin.