Caner Erkin formayı giydi, mesajı verdi

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Caner Erkin formayı giydi, mesajı verdi

Sakaryaspor, tecrübeli futbolcu Caner Erkin ile sözleşme imzaladı.

Son olarak Eyüpspor forması giyen ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş 36 yaşındaki milli futbolcu Sakaryaspor ile resmi sözleşmeye imza attı.

"SAKARYASPOR TARAFTARINI ÇOK İYİ TANIYORUM"

1 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli sol bek Caner Erkin "Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur, hep birlikte elimizi taşın altına koyarız. Futbol hayatım boyunca taraftarla oynamayı çok sevdim, Sakaryaspor taraftarını çok iyi tanıyorum. Onlar bana ve takıma itici güç olacak" diye konuştu.

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