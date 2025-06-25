Caner Erkin'den haber var 'Karam Tayfa' buluşuyor

Caner Erkin'den haber var 'Karam Tayfa' buluşuyor

Eyüpspor ile olan sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Caner Erkin Kocaelispor ile görüşme halinde.

36 yaşındaki Caner Erkin Eyüpspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

KARAM TAYFA YENİDEN

Erkin bu sezon Süper Lig'e yükselen Kocaelispor ile transfer görüşmesi halinde. Selçuk İnan ise geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK'den ayrılarak Kocaelispor'un yeni teknik direktörü olmuştu. Eğer Caner Erkin Körfez ekibine transfer olursa Karam Tayfa yeniden buluşacak.

Caner Erkin ve Selçuk İnan futbolculukları döneminde Vestel Manisaspor'da beraber forma giymişti.

Türk futbolunun Karam Tayfası ise Selçuk İnan, Arda Turan, Caner Erkin ve Arda Turan'dan oluşuyor. Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Karam Tayfa ile eskisi gibi olmadıklarını ve görüşmediklerini dile getirmişti.

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