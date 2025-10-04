Caner Erkin'in bu kez yüzü güldü

Kaynak: AA
Caner Erkin'in bu kez yüzü güldü

Pendikspor maçında yaşanan tartışmanın ardından kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak için Sakaryaspor’dan yeni karar çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ın affedildiği bildirildi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik heyet ve yönetim kurulunun ortak kararıyla geçici olarak kadro dışı bırakılan Erkin ve Altıparmak ile ilgili yeni değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

İKİ OYUNCU DA AFFEDİLDİ

Açıklamada, "Futbolcularımız, yaşanan süreçle ilgili taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileyerek, Sakaryaspor Kulübünün değerlerine olan bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Gösterdikleri bu tutum ve samimi yaklaşımlar, yönetim kurulumuz tarafından olumlu karşılanmış ve yapılan değerlendirme sonucunda futbolcularımızın affedilmesine karar verilmiştir. " denildi.

