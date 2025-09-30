Caner Toygar ihbarım diyerek açıkladı! Güllü’yü ölüme o ses götürdü iddiası… Tüyleri diken diken eden şüphe

Son görüntülerin sosyal medyada tartışılmasının ardından Esra Erol ile çalışan Caner Toygar Güllü'nün ortaya çıkan son görüntülerindeki konuşmaları yayınlayarak "Anne aç buradan atla" denildiğini ileri sürdü.

KONUŞMALAR İNCELENMEYE DEŞİFRE EDİLMEYE BAŞLANDI

Son görüntülere dair tartışmalar sürerken, kayıp olan iki dakikada ortaya çıkmıştı. Bu son iki dakikalık görüntüler bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından incelenmeye ve deşifre edilmeye başlandı.

Esra Erol ile çalışan Caner Toygar gece yarısı yayın açarak "Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Yeni bir video düştü biliyorsunuz. Kayıp 2 dakikanın olduğu uzun versiyon" diyerek açıklamalar yaptı.

"EMNİYET GÜÇLERİNE İHBARIMDIR"

Caner Toygar konuşmasında şunları söyledi:

"Anne aç buradan atla, diye konuşmalar oluyor. Şu senaryo geldi aklıma; muhtemelen tabii bu benim şüphem. Güllü ablaya muhtemelen uyuşturucu verilmiş. Ses de anne camı aç buradan atla diyor. Biliyorsunuz ki maddenin etkisinde olan birine ne derseniz onu yapar.

Son çıkan maddeler var biliyorsunuz. İsimlerini vermek istemiyorum ama o madde alındıktan sonra camı açtığınız zaman o camı yol zannedebiliyorsunuz. Maddeden sonra da 'buradan atla' diyor sonra 'görüşürüz' diyor. Emniyet güçlerine ihbarımdır; ses kayıtlarını analiz etsinler..."