Caner’in Beşiktaş’a nasıl gittiğini eşi anlattı: Önce Aziz Yıldırım’ı aradı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen ve kariyerine Eyüpspor'da devam eden Caner Ekin için eşi Şükran Ovalı açıklamalarda bulundu. İbrahim Selim'in programına katılan Ovalı, Caner'e hakemlerle ilgili söylediklerini anlattı.

Ovalı, "Çok tepkim oldu zaten soğudum Caner'den sonra. İzlemiyorum. Caner çok naif bir futbolcudur (Gülerek) Çok içe kapanık. Caner ya, Allah'ım. Caner'e evden çıkarken anneanne gibi, 'Arkadaşlarınla güzel güzel topunu oyna. Hakemleri rahat bırak' dediğimi biliyorum." dedi.

Şükran Ovalı yaptığı açıklamalara şöyle devam etti:

'BU DA NE ÇİRKEF YA' DİYORDUM

Şöyle bir şey oldu, hep kavga ettiği için tanımadan önce Caner'e küfür ediyordum. Allah'ın cezasına bak, bu da ne çirkef ya falan diye izliyorum. O zaman tanımıyordum, çok rahattım. Şimdi çocuğumun babası olduktan sonra 'Aslında hiç öyle biri değil ya' diye söylüyorum.

FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İÇİN AZİZ YILDIRIM'I ARADI

Inter'de oynadığı zaman oynatılmıyor diye sinir oluyordu. Biz de daha yeni tanışıyorduk. Ona 'Oynatmayınca paranızı mı alamıyorsunuz?' dedim. 'Hayır' dedi. 'Niye sinirleniyorsun? Benim param yatsa sete çağırmasalar olur' dedim. 'Ben öyle kenarda bekleyemem' dedi. 'Ama George Clooney komşun' demiştim ama çok üzülmüştü o dönem.

Sonra Fenerbahçe'yi aradı. O zaman Aziz Yıldırım başkandı. 'Ben evime geri dönmek istiyorum, ne para ne başka bir şey konuşmak istemiyorum' dedi. Almadılar Caner'i. Sonra Caner Beşiktaş'a imza attı. Tabii ki orada tepkimi gösterdim, ağladım. Çok mutlu oldum.