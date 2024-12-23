Cani anne ve sevgilisinin cezası belli oldu! 1 yaşındaki bebeği öldürmüşlerdi

Antalya’da 1 yaşındaki Toprak bebeği darp ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan anne Aygül Ç. ve sevgilisi Ahmet Ö.’ye mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Aygül Ç. ve Ahmet Ö. katılırken taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık anne Aygül Ç, önceki savunmalarını tekrarladığını ve işitme engeli olduğu için kendini yeterince ifade edemediğini iddia etti ve Aygül Ç. mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında, "Ben bebeğime bir şey yapmadım, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kaydetti.

Sanık Ahmet Ö. ise olay günü çalıştığını ve bebeğe bir şey yapmadığını söyleyerek beraatine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan anne Aygül Ç'yü "altsoydan birini kasten öldürme", Ahmet Ö'yü ise "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ayrıca sanıkların pişmanlık göstermemesi nedeniyle indirim hükümlerinin uygulanmamasına hükmetti.