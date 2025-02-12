Cani baba, 13 yaşındaki Su Dilem'i boğarak öldürmüştü... Öldürdüğü kızının telefonuyla, anneye kan donduran mesaj...

Tekirdağ'da olay, önceki akşam saatlerinde Çorlu’nun Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi’nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan Amir Yazıcı (44) ağır yaralı, kızı Su Dilem Yazıcı (13) ise ölü olarak bulunmuştu. Eşinden boşanan ve fabrikada çalışan Amir Yazıcı, sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, "Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.’dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah’ notunu paylaşmıştı.Kızını boğarak cinayet işlediğini itiraf eden baba Amir Yazıcı yapılan işlemlerin ardından tutuklanmıştı. Korkunç cinayetin yeni detayları ortaya çıktı.

İşte kan donduran yeni detaylar...

ÖLDÜRÜLEN SU DİLEM'İN TELEFONUNDAN ANNEYE İNTİHAR MESAJI

Anne G.U. da poliste verdiği ifadesinde, kızını dün okul çıkışında babasının aldığını öğrendiğini belirterek, Su Dilem’in telefonundan kendisine, "Anne beni niye öldürdün. Senin yüzünden öldüm. Ben sana ne dedim. Bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi. Al yaşa bakalım katilsin" şeklinde mesaj geldiğini anlattı.

KATİL BABANIN SURATINDAKİ TIRNAK İZLERİ

Kızını canice öldüren Amir Yazıcı'nın fotoğraflarında suratındaki tırnak izleri dikkat çekti.

Amir Yazıcı'nın suratındaki izlerin kızı Su Dilem Yazıcı ile boğuşurken meydana geldiği zannediliyor.

13 YAŞINDA HAYATA VEDA

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Su Dilem Yazıcı’nın cenazesi dün, Çorlu Garaj Camii'ne getirildi.

Burada öğle namazının ardından kılının cenaze namazına anne G.U., yakınları ve okul arkadaşları katıldı.

"SENİ BU TABUTA NASIL KOYDULAR"

Gözyaşı döken G.U., yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kızının tabutuna sarılan G.U., "Güzel kızım benim, kokusuna doyamadığımı kızım, seni bu tabuta nasıl koydular. Seni böyle bırakamam. Annem, güzel kızım benim" diye ağladı.

Su Dilem Yazıcı, kılınan namazın ardından Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tekirdağ'da korkunç olay! 13 yaşındaki kız ölü bulundu, babasının bilekleri kesikti... Babadan itiraf geldi

NE OLMUŞTU?

Dün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulunduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Babasının da bilekleri kesik halde yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bilgi alınmıştı. Daha sonra baba Amir Yazıcı'nın itirafta bulunarak kızını boğarak öldürdüğünü ortaya çıkmış ve yapılan işlemlerin ardından baba tutuklanmıştı.

Kahreden olayda, Amir Yazıcı (44), daha önce ayrıldığı eşini sorumlu tutarak, "Hakkınızı helal edin" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunması yakınlarını endişelendirmişti.

Alınan bilgiye göre, Amir Yazıcı'nın (44) sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.

Acil durum üzerine polis ve sağlık ekipleri, Amir Yazıcı'nın ikamet adresine geldi. Kapıyı açan olmayınca ekipler eve çilingir yardımı ile girdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde evde bulunan Amir Yazıcı'nın kızı 13 yaşındaki Su Dilem Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

44 yaşındaki baba Amir Yazıcı ise bilekleri kesilmiş halde yaralı bulunmuştu. Bilekleri kesilmiş halde yaralı bulunan Amir Yazıcı sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Amir Yazıcı'nın bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayeti itiraf eden baba Amir Yazıcı. ifadesinde olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini anlattı.

İfadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini ifade eden Amir Yazıcı "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartıştık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim." dedi.

TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kızı Su Dilem Yazıcı'yı boğarak öldürüp bileklerini keserek intihara teşebbüs eden Amir Yazıcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Amir Yazıcı dün akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.