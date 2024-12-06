Cani babadan kan donduran itiraf: Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş

Kaynak: İHA
Cani babadan kan donduran itiraf: Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş

Isparta'da bir apartmanın 3. katındaki yangını, eşine kızan şahsın kasten çıkardığı ortaya çıktı. Çocuğunun da içerisinde bulunduğu sırada evi ateşe veren şahıs, suçunu itiraf etti.

Yangın, saat 14.30 sıralarında 2712 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D., eşi Hülya A. ile tartışmasının ardından çocuğunun da bulunduğu evi ateşe verdi.

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Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi. Yangında evde ciddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet D.'nin, 8 ayrı suç kaydının bulunduğu ve ifadesinde yangını kasten çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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