Cani koca beş çocuk annesi 40 yıllık eşini tüfekle vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kocaeli Darıca'da Şener A., 5 çocuk annesi eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 çocuk annesi Hazal A., evde tartıştığı kocası Şener A. (60) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

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6 AY ÖNCE BIÇAKLAMIŞTI

Çiftin 40 yıldır evli olduğu, Hazal A.’nın 6 ay önce de kocası Şener A. tarafından bıçakladığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Nenehatun Mahallesi Eray Sokak’taki 3 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen Şener A. ile eşi Hazal A. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Şener A., pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hazal A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası evden çıkan Şener A. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

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Şener A.’nın 5 çocuk annesi eşi Hazal A.’yı yaklaşık 6 ay önce de bıçakladığı, bir süre cezaevinde kalıp, çıktıktan sonra tedavi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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