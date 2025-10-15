Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki Mehmet Zahit Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde okulun bahçesine giren 2 kişi, bahçede bulunan 9'uncu sınıf öğrencisi E.K.'nin (15) harçlığını gasbetmeye çalıştı.

Olayı fark eden müdür yardımcısı A.Ö., öğrencisini korumak için hemen müdahale etti. Ancak olay kısa sürede okul dışına taştı. Saldırganlar, öğretmen aynı zamanda okulun müdür yardımcısı A.Ö.'nün burnunu kırdı. Yaşadığı saldırı sonrası burnu kırılan, kulağında ses kaybı meydana gelen ve kaburgalarında ezilmeler olan A.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli 2 şahıs olayın ardından kaçarken polis ekipleri tahkikat başlatıp kul çevresinde önlemler aldı. Gaspa uğrayan 9. sınıf öğrencisinin, yaşadığı olay nedeniyle psikolojik olarak etkilendiği ve okula giderken korku yaşadığı öğrenildi.