Cani şoför korna çala çala yolda yatan köpeği ezdi. Köpeğe yerden kalkma fırsatı bile vermedi

Tuzla'da Akfırat Mahallesinde seyir halindeki bir özel halk otobüsü şoförü, yolda başı boş yatan bir sokak köpeğini korna çalarak yoldan kaldırmak istedi, ancak köpek yoldan çekilmeyince o acımasız şoför çareyi köpeği ezerek geçmekte buldu. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından an be an kaydedildi.