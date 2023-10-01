Cani şoför korna çala çala yolda yatan köpeği ezdi. Köpeğe yerden kalkma fırsatı bile vermedi

Tuzla'da Akfırat Mahallesinde seyir halindeki bir özel halk otobüsü şoförü, yolda başı boş yatan bir sokak köpeğini korna çalarak yoldan kaldırmak istedi, ancak köpek yoldan çekilmeyince o acımasız şoför çareyi köpeği ezerek geçmekte buldu. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından an be an kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Cani şoför korna çala çala yolda yatan köpeği ezdi. Köpeğe yerden kalkma fırsatı bile vermedi

Tuzla’da bir özel halk otobüsü, yola uzanmış bir köpeğin üzerinden geçti. Otobüs şoförü köpeği ezdiğini anlayınca araçtan indi ve yaralı köpeği bir süre seyretti. Sonra otobüse binip gitmek istedi. Ancak olayı gören bir mahalle sakini, otobüs şoförünü durdurarak tepki gösterdi. Köpeğin otobüs altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Tuzla’nın Akfırat Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, özel halk otobüsünün şoförü, yolda yatan köpeği kalkması için korna çalarak yaklaştı.

KÖPEĞİ YOLDAN KALDIRMADAN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Otobüs şoförü, köpeğin kalkmamasına aldırış etmeden gaza yüklenerek köpeğin üzerinden geçti. Köpeği ezdiğini görünce araçtan inen otobüs şoförü, köpeği bir süre takip etti. Olay yerinde bulunan bir vatandaş da köpeğin yanına gelip otobüs şoförünü sert bir şekilde uyardı. Otobüs şoförü yanındaki kişiyle birlikte otobüse dönerek oradan uzaklaşmak istedi. Vatandaşın "bu köpeği de al buradan" diyerek otobüsün önünü kesmesi üzerine hareket edemeyen otobüs şoförü geri geri giderek olay yerinden kaçtı. Yaralanan köpeğin tedaviye alındığı belirtildi.

KÖPEĞİN EZİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Yolda uzanmış köpeğin özel halk otobüsünün altına girerek ezildiği anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde otobüs şoförünün yolda yatan köpeği uyandırmak için korna çalarak geldiği, köpeğin kalkmamasına rağmen otobüsün devam ederek köpeği ezdiği sonra bir vatandaşın otobüs şoförünü eleştirdiği ve gitmesine engel olduğu görülüyor.

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