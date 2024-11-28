Canik Belediyesi kar kış dinlemeden yardıma devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Canik Belediyesi kar kış dinlemeden yardıma devam ediyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki ihtiyaç sahibi, engelli ve dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Canik Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede sosyal yardım çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini ifade etti. Canik'teki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'te gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz" dedi.

İlçedeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşların ihtiyaç takiplerini düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde sosyal destek çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürmeye devam ediyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi, engelli ve dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyaç takiplerini ekiplerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Belediyemiz Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi'nin tespitleri ve talepler doğrultusunda, ayni ve nakdi desteklerimizi hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle çalışıyor kapı kapı, sokak sokak hemşehrilerimize ulaşıyoruz. Canik'te gönüllere dokunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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