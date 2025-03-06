Canik Belediyesinden sınav ücreti kararı

Samsun Canik Belediyesi'nin 2025 YKS başvuru destek programına başvurmak isteyen öğrenciler, belediye hizmet binasına akın etti. Canik'teki öğrencilerin YKS, LGS ve KPSS sınav ücretlerinin tamamını karşıladıklarını kaydeden Sandıkçı, "Her daim öğrencilerimizin yanındayız" dedi.

"HARCAMALARINA KATKILARDA BULUNUYORUZ"

Canik'teki öğrencilere sağladıkları sınav ücret desteğiyle ayrıca, ailelerin eğitim harcamalarına katkılarda bulunduklarına dikkat çeken Sandıkçı, "Canik'imizde geleneği sürdürüyoruz. Her yıl olduğu üzere bu yıl da, öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılıyoruz. Sınav ücret desteğimizle hem öğrencilerimizin hem de ailelerimizin eğitim harcamalarına katkılarda bulunuyoruz. Eğitim dostu belediye ünvanımızla eğitim alanına dair örnek gösterilen projeleri uygulamaya alıyor, eğitim hayatının her aşamasında kıymetli öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Canik Belediyesi'nin 2025 YKS ücret desteğine başvurmak üzere belediye hizmet binasına adeta akın eden öğrenciler ve aileleri, eğitime yönelik desteklerinden dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti.

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2025 YKS başvuru ücret desteğine başvuruda bulunmak üzere belediyeye gelen öğrencilerin başvuruları ise Canik Belediyesi personelleri tarafından büyük bir özveriyle kayda alındı.

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