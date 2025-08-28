Canik’te 52 mahallede yol çalışması sürüyor

Kaynak: İHA
Canik’te 52 mahallede yol çalışması sürüyor

Samsun'un Canik ilçesinde ulaşım altyapısı güçlendirme çalışmaları sürüyor. İlçede 52 mahallenin tamamında sathi kaplama, beton, asfalt ve taş parke yol yapım çalışmaları eş zamanlı ve koordineli bir şekilde devam ettiriliyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede ulaşımı kolaylaştıracak yatırımları aralıksız sürdürdüklerini söyleyerek, güvenli ve konforlu yolların şehirdeki vatandaşlarım hizmetine sunulduğunu belirtti.

"GÜVENLİ VE KONFORLU YOLLARLA DONATIYORUZ"

Başkan Sandıkçı, Canik'te 52 mahallenin tamamında yol çalışmalarını koordinasyonlu ve planlı bir şekilde yürüttüklerini ifade etti. Sathi kaplama, beton, asfalt ve taş parke yol yapım çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü belirten Sandıkçı, "Canik'imizi güvenli ve konforlu yollarla donatıyoruz" dedi.

Kırsal mahallelerde astarlı bitümlü sathi kaplama ve beton yol yapım çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini, merkez mahallelerde ise asfalt yol yapım ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Sandıkçı, "Canik'te sorunsuz ulaşım hedefiyle durmaksızın çalışıyor, güvenli ve konforlu yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

