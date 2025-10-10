Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede grosmarket konseptiyle faaliyet gösteren marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Toptan fiyatına yakın perakende satış fırsatları sunduklarına yönelik reklam kampanyaları yapan marketlerin ürün alış ve satış fiyatlarını, raf ve kasa fiyat uygunluğu, gramaj, hijyen ve marketlerde kullanılan ölçü ve tartı aletlerini kontrol eden Canik zabıtası, bakliyat, süt ve süt ürünleri ile çikolata ve şekerleme reyonlarında satışa sunulan ürünlerin de yer aldığı 5 bin 875 gıda ürününün son tüketim tarihini kontrol etti.

İlçede faaliyet gösteren grosmarketlere yönelik denetim ve kontrollerini sıkı bir şekilde sürdüren Canik zabıtası, marketlerin depo alanlarını ve ürün saklama şartlarını da kontrol etti. Marketlerin satışa sunduğu ürünlerin alış ve satış fiyatlarını inceleyen zabıta ekipleri, işletme sorumlularına ve reyon görevlilerine satış uygunluklarına yönelik hatırlatmalarda ve uyarılarda bulundu. Canik Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş işlemlerini gerçekleştirebilmeleri adına ilçede faaliyet gösteren grosmarket, yerel ve zincir market ile semt pazarlarına yönelik denetim ve kontrollerin aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.