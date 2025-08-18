Canın çekeni alamamak kadar acı bir şey yok!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti;

Gazetemizi okumak için TIKLAYINIZ...

Düşük maaşa mahkûm edilen bir emekli, “Bu sene henüz meyve yemedim” derken, bir başkası, “Pazarda tezgâhlara bakıp iç geçiriyorum. Almaya gücüm yok” sözleriyle durumu özetliyor.

BİR ŞEY ALIP DA YİYEMİYORUZ

İktidarın kulak vermediği emeklilerin durumu içler acısı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şubesi’nde emeklilerle bir araya geldi. Serpil Sarkmaz isimli emekli, “Ek iş yapıyoruz. Elimizde para varsa alıyoruz, yoksa alamıyoruz. Çarşıya gelsek bile tezgahlara bakıp bakıp eve dönüyoruz. Meyveler çok pahalı. Ben meyve yemedim bu sene. Her şeyin kilosu 100 lira ya da 100 lira üstü. Bir şey alıp da yiyemiyoruz” diye konuştu.

KASABA UĞRAYAMIYORUM

Müjgan Duman ise, “Pazara girip çıkamıyoruz. Kasabın yanına uğrayamıyorsun. Evimde doğal gaz var ben pahalılıktan doğal gazı kullanamıyorum, soba yakıyorum. 67 yaşındayım, geçinmek için elişi örüyorum. Üç beş oradan denkleştirmeye çalışıyoruz. Pazara gidip de gördüğün bir şeyi alamamak kadar acı bir şey yok. Maaş yetmediği için 250 gram kıymayı üç, dört yemeğe koymaya çalışıyoruz. Köfteyi bile görebiliyoruz, eti zaten unuttuk” ifadelerini kullandı.

İŞKUR’DA KAPIDAN KOVULDUM

Emekli bir başka vatandaş da “Hava İkmal Merkezi’nde uçak teknisyeni olarak 45 yıl çalıştım ama aldığım emekli maaşı yetmiyor. İş Kurumu’na (İŞKUR) gittim, iş bulmak için. Beni kapıdan kovdular. Bana açık açık ‘üniversite mezunlarına dahi iş yok, sen neden buraya geliyorsun’ dediler” diye konuştu. Dernek Başkanı Muhsin Dilbaz ise “Emekliler artık ikinci bir işe muhtaç. Emeklinin kirasını ödeyecek geliri yok. Çözüm üretemiyoruz” dedi.