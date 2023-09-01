Canın sağolsun Adana Demirspor. Mücadelen yeter. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker- Yeniçağ

Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarında play-off'a kadar gelmeyi başaran temsilcimiz Adana Demirspor, bir kez daha tarih yazarak adını gruplara yazdırmak istiyordu.

Mavi Şimşekler, deplasmanda oynanan ilk maçı 2-1'lik skorla kaybetmişti.

Adana'da, evinde nasıl bir Adana Demirspor'un olduğundan bahsetmeye gerek yok.

Taraftar desteğini de arkasına alan temsilcimiz, mücadeleye oldukça etkili başlayan taraftı.



OFSAYTA TAKILDIK!

Ataklarını sıklaştıran Adana Demirspor, golü de buldu ancak ağlara giden top ofsayta takıldı.

Younes Belhanda topu son çizgiden içeriye çevirdi, Ndiaye'ye dokunup topu ağlara göndermek kaldı. Fakat gol iptal edildi.

Temsilcimiz golün geleceğinin sinyallerini verdi. Bize sadece toplam skora dengeyi getirecek golü beklemek kaldı.



BÜYÜK ÇARPIŞMA!

43. dakikada savunma arkasına sarkan Yusuf Erdoğan, kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak talihsiz bir çarpışma yaşandı.

Topa müdahele yapmak isteyen kaleci Vandevoordt ve Yusuf çarpışınca kalecinin kafası açıldı.

Sağlık ekipleri oyuna dahil olurken, Vandevoordt karşılaşmaya bandajla devam etti.



BEKLEDİĞİMİZ GOL GELDİ

Adana Demirspor Genk karşısında penaltı kazandı. Elle oynama sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Ndiaye penaltıyı kaçırarak bizi korkuttu ancak takibini sürdürerek dönen topu tavana astı.

Bu golle toplam skora denge geldi ve derin bir nefes çektik.

İlk yarı temsilcimizin üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarı kadar tempolu değildi. Düşük tempoda seyretti maç.

Temsilcimizin kalecisi Aytaç Kara 52. dekikada sakatlandı ve kendisini yere bıraktı, maça devam etmek istedi ancak devam edemedi ve 60. dakikada Ertaç'ın yerine Karacic dahil oldu.



UCUZ ATLATTIK!

Rakip Genk'in futbolcusu Oyen, ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

VAR'dan çağırılan hakem yanlışını düzeltti ve penaltıyı iptal etti.

Pozisyonun uzaktan yakından penaltıyla alakası yok.



MAÇ UZADI

Adana Demirspor, 2-1'in rövanşında 90 dakikayı 1-0 önde kapatmayı başardı ve maç uzatmalara gitti.

120 dakika sonunda da gol çıkmadı. Nemli Adana sıcağında 120 dakika çıkarmak hiç kolay olmamıştır. Oyuncular çok yoruldu ama temsilcimizin mutlu sona ulaşması için seri penaltı atışları kalmıştı sadece.



CANIN SAĞOLSUN ADANA DEMİRSPOR!

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın gruplara kalma sevincinin ardından Adana Demirspor’dan da aynı sevinci bekledik ama tur parmaklarımızın ucundan kaydı.

Penaltı atışlarının ardından Genk, adını gruplara yazdırdı.

Belhanda penaltıyı kaçırınca rakip takım 5’te 5 yaptı ve olmadı maalesef…

Buraya kadar çok iyi gelmiştik.

Canın sağolsun Adana Demir.

Avrupa’ya çok yakışmıştın…

Mücadelen yeter.