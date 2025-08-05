Canına kıymak istedi: Vincin tepesinden eşi indirdi

Öğrenilen bilgiye göre, Tosya bölgesinde eşiyle anlaşmazlıkları olduğu belirtilen M.Ç. isimli kişi, otopark şantiyesindeki kule vincin tepesine tırmanarak kendini öldürme teşebbüsünde bulundu. Durumu gören yurttaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Bildirim üzerine olay yerine sağlık ve polis personeli gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye birimleri emniyet tedbiri alırken, polis görevlileri ise şahsı vazgeçirmek için girişimde bulundu.

Sonrasında olay yerine ulaşan şahsın eşi ve yeğeni, M.Ç.'yi ikna ederek vinçten aşağı inmesini sağladı. Zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şantiyenin sorumlusu da polis ekipleri tarafından karakola götürülmek istendi. Kişinin gitmek istememesi üzerine bir grup ile polis görevlileri arasında tartışma çıktı. Polis ekibine saldıran şahıslar da gözaltına alındı.