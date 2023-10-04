Canını tek bıçak darbesi aldı

Karaman’da çıkan kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Talih Aksoy, tedavi altına alındığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KAYNAK: İHA
Canını tek bıçak darbesi aldı

İHA'nın haberine göre, olay, 2 gün önce sabaha karşı saat 03.45 sıralarında Ahiosman Mahallesi 31. Sokak’ta bulunan Yeni Minare Camisi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan Talih Aksoy (43) ile O.Ş. (42), aralarında bulunan husumet nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ş., belinden çıkardığı bıçakla Aksoy’u göğsünden bıçakladı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Talih Aksoy, hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli O.Ş. ise kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

Hastanede 2 gündür tedavi altında olan Talih Aksoy, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay günü gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen O.Ş.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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