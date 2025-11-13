Olay, dün saat 19.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen erkek, henüz bilinmeyen nedenle kaldırımda yürüyen kadına yumruk atıp, düşürdü. Ardından kesici aletle kadına saldıran şüpheli kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye götürülürken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Diğer yandan saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin kaldırımda yürürken karşısından gelen kadını yumruğuyla yere düşürmesi, ardından yerde saldırıya devam etmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer aldı.