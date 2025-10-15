Sayın ve değerli Senai Demirci’nin “Esma-ül Hüsna” adlı şiir/ilahi metni ruhumda kelimelerle tasvir edemeyeceğim aşka dönüştü. Şöyle başlıyor:

“Ya Rabbi! Seni tarif etmektedir bütün güzel isimler

Sen güzel isimlerini aşikâr etmezsen ruhum karanlıkta kalır.

Esma’ül Hüsna’na şahit yaz beni.

Allah(cc)

Sensin Allah(cc), sanadır kulluğum. Sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim.

Başkasına değil sana muhtacım,

Başkasını değil seni çağırırım.”

Metin, kulun Allah’ı tanımasının yolunun O’nun güzel isimlerinden geçtiğini söyleyen bu içten yakarışla başlıyor. Şair, kalbin aydınlanmasının, hayatın anlam bulmasının bu isimlerle mümkün olduğunu vurgulamış. Her güzeller güzeli ismin, varlığın başka bir yönünü ışığa çıkardığını hissettiriyor. Okuyanı da dinleyeni de yalnız Allah’a yönelmenin ve O’na dayanmanın huzurunun farkındalığına ulaştırmayı amaçlıyor. Beni kalbimden vurdu, beynimi ipeklere sardı.

Allah ismi, varlığın mutlak kaynağı ve kulluğun tek adresidir. Er-Rahmân ve Er-Rahîm ile merhametin sınırsızlığı; günahların, eksiklerin, hataların affa sığındığı, El-Gaffâr ve Et-Tevvâb ile dönüş ve bağışlanma kapısı anlatılır. El-Melik ve El-Kuddûs isimleriyle egemenliğin ve arınmanın asıl sahibinin Allah olduğu hatırlatılır; insanın onurunu ve ölçüsünü de bu isimler anlatır.

Korku ve belirsizliklerde Es-Selâm ve El-Mü’min isimleri, güven ve esenlik olarak kalbimize yerleşir. El-Azîz ve El-Cebbâr ile kudretin ve kararlılığın kaynağı gösterilir. Rızık ve paylaşıma dair Er-Rezzâk ve El-Kerîm isimleriyle insanın çalışıp çabalarken bile asıl verenin Allah olduğu, nimetin şükürle kemale erdiği ifade edilir. El-Latîf ve El-Habîr, görünmeyen incelikleri bilen ve en gizli dertleri duyan Rabbin yakınlığını fısıldar.

Yolunu şaşıran kalp için El-Hâdî rehberlik eder; bilgi ve hikmet El-Alîm ve El-Hakîm ile anlam bulur. Adalet ve ölçü El-Adl ve El-Muksitte; sabır ve sebat ise Es-Sabûrda billurlaşır. İnsan, başarıda El-Fettâh ve En-Nasîr isimlerinin yardımını; sıkışmışlıkta El-Basît ve *El-Vâsi’*nin genişleten rahmetini ister. Her başlangıç ve son, El-Evvel ve El-Âhir; her yakınlık ve uzaklık da Ez-Zâhir ve El-Bâtın isimleriyle kuşatılır.

Engin Noyan sesiyle yayınlanmış bu metin, bütün bu isimlerin, kulda hem bir ahlâk hem de bir dua dili kurduğunu vurgulayarak bitiyor. İsimler, hayata dönüşen birer rehber halinde yorumlanmış.

Kul, isimleri anarak kendini onarır; dünyaya merhamet, adalet, cömertlik ve doğruluk taşıyarak şahitliğini yapar. Sonunda kalp, “Bütün güzel isimler Senindir; beni o isimlere şahit yaz” diyerek teslimiyet ve umutla kapanır.

Teşekkür ederim! Yüreğinize sağlık.

Allah’ım kulluğumuzla şereflendir bizi. Sonsuz ilmine sığınırız.