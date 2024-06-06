'Canınızı yakacaklar hazır olun'. Ünlü ekonomist vatandaşları uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
'Canınızı yakacaklar hazır olun'. Ünlü ekonomist vatandaşları uyardı

Prof. Dr. Emre Alkin, Mehmet Şimşek'in, "Zor günler geride kaldı" açıklaması hakkında konuştu. Alkin, zor günlerin geride kalmadığını en kötüsünün şimdi başladığını, çünkü dezenflasyon sürecinin en zorlu süreç olduğunu söyledi.

Topkapı Üniversitesi Rektörü ve Ekonomi Gazetesi yazarı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’deki son ekonomik gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“29 NERE 75 NERE?”

Alkin, Merkez Bankası'nın enflasyona müdahalede yanlış patikada yol aldığını belirterek,

“Merkez Bankası Başkanı'nın enteresan bir lafı var, 'Hesapta olmayan 4 puanlık fazla enflasyon...' Hangi 4 puanlık fazla enflasyon? Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne katılanlar geçen sene demiş ki; '2024 Mayıs ayında enflasyon 29 olur'... 29 nere 75 nere?” ifadelerini kullandı.

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“ŞAKŞAKÇI ÇOKTUR”

“Merkez Bankası'nın anketine katılanlar hiç utanmadılar mı?” diyen Alkin, “Yüzde 38 enflasyonun o dönem için doğru olmadığını bildikleri halde 29'a ineceğini nasıl söylediler? Şakşakçı çoktur? Kuru kalabakların şakşaklarını dinleyeceğinize aklı başında insanların eleştirilerini dinleseydiniz bugün bu durumda olmazdınız” ifadelerini kullandı.

“EN KÖTÜSÜ ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR”

“38'de devraldınız, 75'e çıkardınız enflasyonu” diyen Alkin, diyorsunuz ki; 'En kötüsü geride kaldı'... "Hayır en kötüsü şimdi başlıyor. Çünkü dezenflasyon süreci en zorlu süreçtir. İnsanın canını yakar. Bizi dinleyenler şöyle diyordur, 'Daha ne yakacaklar?'... Yakacaklar, hazırlıklı olun" ifadelerini kullandı.

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