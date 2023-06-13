Çankaya Kurban'a hazır

Çankaya Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan (Mühye Köyü) kurban satış ve kesim alanını hizmete açtı. Belediye, vatandaşların kurban kesimi aşamasında herhangi bir sorun yaşamaması ve vatandaşların da hayvan satıcılarının da huzurlu bir bayram geçirmesi için Çankaya Zabıtası kontrolünde önlemlerini aldı.

HİJYEN VE İLAÇLAMA EKİPLERİ ALANDA

Kurban satış ve kesim alanında temizlik ve ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak yapan Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca yaşanması muhtemel kazalara karşı alanda ambulans ve sağlık görevlilerini de hazır bulunduracak. Kurbanlıkların alana girmesinden itibaren ilaçlama çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, Kurban Bayramı sonuna kadar çalışmalarını sürdürecek.

Çankaya Belediyesi, bu yıl da 6 kişilik yakalama timi kurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce kurulan yakalama timi, bayram öncesi ve bayram boyunca görev yapacak, ilçenin farklı yerlerinden gelen talepleri karşılayacak. Satışa sunulan belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış ve gebe hayvanların girişine izin vermeyen Çankaya Belediyesi, veteriner hekimleri ile Ankara İl Tarım Müdürlüğü’ne bağlı Çankaya İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri alandaki kontrollerini yapılıyor.

BAYRAMDA EKİPLER SAHADA

Alanda temiz su sağlayacak olan belediye, kurban satış ve kesim alanında her yıl olduğu gibi otopark da hazırladı. Kurban satın alma ve kesim hakkında bilgilendirme broşürlerinin dağıtıldığı alanda Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca kurban ibadeti için gelecek vatandaşlara çay ikramında bulunacak. Kurban kesimi sonrası vatandaşlara kurban eti için poşet de dağıtılacak.

Vatandaşlar Kurban Bayramı boyunca, Çankaya İletişim Merkezi'nin 444 06 01 numaralı hattından arayarak talep ve şikayetlerini bildirebilecek.