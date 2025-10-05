Çankaya Belediyesi, ailelere “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında yüzlerce bebek seti hediye etti

Çankaya Belediyesi, Aile Sağlığı ve Eğitimi Hizmetleri kapsamında Çankaya’da ikamet eden ve yeni bebeği olan aileleri ziyaret ederek, “Hoş Geldin Bebek” seti armağan ediyor. Sağlık ekipleri ziyarette bulundukları ebeveynlere anne ve bebek sağlığı hakkında da bilgi veriyor.

Belediye, son 9 ayda 618 bebek setini, Çankayalı yeni anne ve babalara hediye ederek ailelerin sevincine ortak oldu. 11 parçadan oluşan bebek seti yeni doğan bebek ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanıyor. Set, yüzde yüz pamuk ipliği ile üretilen doğal ve sağlıklı anti alerjik; battaniye, zıbın üstü, iç zıbın, zıbın altı, bere, badi, atlet, mendil, önlük, eldiven, bebek anne omuz örtüsünden oluşuyor.

Ailelerin, daha sonra yaşanabilecek problemler ya da sormak istediği sorulara ilişkin 0312 458 89 00/1199 numaralı telefonu 09.00-16.00 saatleri arasında arayarak, Hoş Geldin Bebek birimindeki sağlık görevlileri ile görüşebileceği bildirildi.

Hoş Geldin Bebek setinden edinmek isteyenler de telefonla ya da "https://basvuru.cankaya.bel.tr/hosgeldinbebek" internet adresinden talepte bulunabilecek.