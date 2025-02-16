Çankaya Belediyesi, çevreci uygulamalarına devam ediyor

Çankaya Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sıfır atık hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye, geri dönüşüm kumbaraları ve konteynerlerini yenileyerek vatandaşların kullanımına sunuyor.

"Atıklar Dönüşür, Çankaya Kazanır" sloganı ile sürdürülen Sıfır Atık Projesi, geri dönüştürülebilen kağıt, karton, plastik, metal ve cam atıkları aynı noktada toplama imkânı sağlayan yeni nesil geri dönüşüm kutuları ve konteynerleri, ilçedeki farklı noktalara yerleştirildi. Çankaya Belediyesi, bu yenilikçi uygulama ile geri dönüşüm bilincini artırırken, çevre dostu bir toplum inşa etmeyi amaçlıyor.

Yeni eklenen geri dönüşüm konteynerlerinin çevre sağlığına ve ekonomiye katkı sunacağını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, “Biz ‘Atma dönüştür, hem doğayı hem de ekonomiyi koru’ anlayışı ile ilçemizin farklı noktalarında yeni konteynerlerimizi hizmete sunduk. Geri dönüştürülebilen kağıt, plastik, metal ve cam gibi atıkları aynı noktada toplama imkanı sağlayan yeni nesil konteynerlerimizle hem çevre için hem de ekonomi için kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Çankaya Belediyesi, yeni nesil geri dönüşüm konteynerlerini daha ilçenin çeşitli bölgelerine yerleştirerek, atıkların geri kazanımını hızlandırmayı hedefliyor. Bu konteynerler, vatandaşların geri dönüştürülebilir atıkları doğru şekilde atabilmelerini sağlıyor. Geri dönüşümde önemli bir fark yaratmayı amaçlayan bu projeyle, Çankaya Belediyesi, yerel yönetim bazında sıfır atık hedefi doğrultusunda çevre dostu adımlar atmayı sürdürüyor.