Çankaya Belediyesi emekliler için kolları sıvadı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in sosyal projelerinden "Emekli Lokali" için çalışmalar hızlandı. İlçenin üç bölgesinde hizmet verecek Emekli Lokali için Çiğdem ve Yukarı Bahçelievler mahallelerinde inşaat hazırlıkları hız kazandı. Mürsel Uluç Mahallesi için de çalışmalar yakında başlayacak.

120 metrekare iç alana sahip olacak merkezler üç bölgede de bir örnek olacak şekilde tasarlandı. İçerisinde ana salonu, mutfağı ve toplantı odası olan lokaller, vatandaşların sosyalleşmesine imkan sağlayacak. Ziyaretçilerine üyelik sistemiyle hizmet verecek Emekli Lokalleri, çeşitli etkinliklerle üyelerine hizmet verecek.

Zihinsel egzersizleri içeren aktivitelerle desteklenecek lokal üyeleri için işitsel-görsel beceri, sağ-sol beyni güçlendirme ile odaklanma ve konsantrasyon süresini artırıcı çalışmalar da yapılacak.

Emekli Lokalleri'nde ayrıca üyelere çay, kahve, poğaça gibi ücretsiz ikramlarda da bulunulacak.

Emekli Lokalleri'nin üç merkezden başlayarak sayılarının artacağını dile getiren Başkan Güner, "Emekli yurttaşlarımızın çok ciddi beklentisi var. Özellikle sosyal yaşamdan koptukları emekli maaşlarının yetmediği ve kendilerinin eve hapsoldukları ve bunun neticesinde özellikle de yaş almışların, hastalıklara da maruz kalma durumunun giderek arttığı bir dönemde onlara destek olmak için çalışıyoruz. Emekli lokallerimizde birlikte sosyalleşecekler, eve kapanmayacaklar" diye konuştu.