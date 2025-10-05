Çankaya Belediyesi, "Evde Sağlık Hizmeti" ile yüzlerce kişinin yardımına yetişti

Kaynak: ANKA
Çankaya Belediyesi, "Evde Sağlık Hizmeti" ile sağlık kuruluşuna gidemeyecek vatandaşlar için 2025'in başından beri bin 760 kişiye ücretsiz hizmet sundu.

Çankaya Belediyesi, sağlık kuruluşuna gidemeyecek durumda olan vatandaşların birinci basamak sağlık ihtiyaçlarını "'Evde Sağlık Hizmeti'" ile karşılıyor.

Belediye sağlık ekipleri pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü ile kan tetkiki için kan örneği alma hizmeti veriyor. Kan örneği almak için kan tüplerini ise hasta veya yakınlarının temin etmesi gerekiyor. Belediye, "Evde Sağlık Hizmeti"ni, sene başından bu yana bin 760 vatandaşa ücretsiz olarak sundu.

Belediye sağlık ekipleri, yaş sınırı olmaksızın engelli raporu bulunan vatandaşlar ile 65 yaş üstü ve ekonomik yoksunluk nedeniyle sağlık kuruluşlarına gidemeyecek durumda olan yurttaşlara, hafta içi mesai saatlerinde evde sağlık hizmeti veriyor.

Hizmetten yararlanmak isteyenlerin "444 06 01" ve "458 89 00/1179" numaralı telefonunu arayarak başvuruda bulunabileceği ve program dahilinde hizmet alabileceği bildirildi.

