Çankaya Belediyesi ile Ankara Eczacı Odası'nın ortak projesi sona erdi

Çankaya Belediyesi'nin Ankara Eczacı Odası iş birliğiyle düzenlediği "Eczane Destek Personeli Eğitimi" tamamlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in katılımıyla Ankara Eczacı Odası'nda gerçekleşen sertifika töreninde eğitime katılan 68 kursiyer, sertifikalarını aldı. Sertifika törenine Başkan Güner'in yanı sıra Ankara Eczacı Odası Başkanı Cumhur Cem Abbasoğlu, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy ve Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile programa katkı sağlayan eğitmenler katıldı.

EĞİTİM, 96 SAATLİK KURSUN ARDINDAN TAMAMLANDI

Program boyunca Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Mustafa Kemal Gürbüz Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Eczane Destek Personeli Eğitimi, 96 saatlik kursun ardından tamamlandı. 18-35 yaş arasındaki başvurulardan seçilen 68 kursiyer, eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı.

"BU PROJEMİZ DE BU ANLAYIŞIN BİR SONUCU OLDU VE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Başkan Hüseyin Can Güner, böyle anlamlı bir projeye katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ankara Eczacı Odamızla yapmış olduğumuz görüşmede, belediye ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerde yalnızca gündelik rutin ya da protokol gereği yapılan temasların ötesine geçmeyi hedeflemiştik. Kentin sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projelerde de iş birliği yapmayı amaçlamıştık. Bu projemiz de bu anlayışın bir sonucu oldu ve büyük ilgi gördü. Bu proje ile hem Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte en çok hissedilen sorunlardan biri olan istihdam sorununa, hem de eczacı meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu, onların hizmet kalitesini artıracak ve halk sağlığına katkı sunacak bir alana yönelik katkı sağlamış olduk. İki yönlü katma değere sahip bu projeyle önemli bir adım attık. Bugün 68 kursiyerimiz sertifikalarını alarak eczanelerimizde yurttaşlarımıza hizmet sunmaya başlayacak. Onların sağlığı ve yaşam kalitesi için çalışacaklar. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte bu sayı her seferinde artarak ilerleyecek. Eczacılarımız, özellikle pandemi döneminde olmak üzere, tarihin her anında ve hayatın her alanında, yurttaşlarımızın sağlığı için büyük bir fedakârlıkla mücadele eden, en kutsal meslek gruplarından biridir. Ben de inanıyorum ki, bu yolda sizler de onlara omuz vereceksiniz. Yurttaşlarımız için daha sağlıklı, daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz."

"TOPLUM SAĞLIĞINA KATKI SUNAN PROJELERDE YENİDEN BULUŞMAYI DİLİYORUM"

Cumhur Cem Abbasoğlu ise törende yaptığı konuşmada, eczanelerdeki hizmet kalitesini artırmak ve nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Çankaya Belediyesi’nin sağladığı destekle bu sorumluluğu paylaştıklarını vurgulayan Abbasoğlu, "68 kursiyerimiz 8 hafta süren teorik ve pratik eğitimleri başarıyla tamamladı. Bu eğitimler sayesinde eczanelerde karşılaşabilecekleri durumlara yönelik çözüm üretebilecek yetkinlikler kazandılar. Sertifika almaya hak kazanan tüm kursiyerleri kutluyor, projeye katkı sunan başta Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Toplum sağlığına katkı sunan projelerde yeniden buluşmayı diliyorum" dedi.