Çankaya Belediyesi kreşleri yeni mezunlarını verdi

Çankaya Belediyesi’nin Ata, Çamlıtepe Atlas, Masal Kalesi, Martı, Barış, İlkadım, Umut, Togan Özliyen, Mutlukent Bulut, Deniz, Berkin Elvan ve Mutluluk kreşlerinde okul öncesi eğitim dönemini tamamlayan 6 yaş grubu çocuklar mezun oldu. Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen mezuniyet töreni şenlik havasında geçti.

Çankaya Belediyesi bürokratlarının ve ailelerin katılımıyla düzenlenen mezuniyet töreninde çocuklar, Çankaya Belediyesi Kreşleri Marşı’nı hep bir ağızdan seslendirdi. Hayvan Orkestrası’nın çaldığı şarkılara danslarla eşlik eden çocuklar, ilköğretim hayatına adım attı.