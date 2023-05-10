Çankaya Belediyesi yeni sosyal tesislerinin inşaatına devam ediyor

Çankaya Belediyesi'nin Kırkkonaklar Mahallesi’ne inşa ettiği Kırkkonaklar Çankaya Evi ile Metin Oktay Mahallesi’ne inşa ettiği Güneş Gündüz Bakımevi’nde çalışmalar devam ediyor.

Çankaya Belediyesi yeni sosyal tesislerinin inşaatına devam ediyor

Kırkkonaklar Mahallesi'nde temeli atılan yeni Çankaya Evi, 1.440 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Bölgenin değerine değer katacak yeni Çankaya Evi, modern tasarımı ve 4 katlı yapısıyla Kırkkonaklar ve çevre semtlere hizmet verecek. Çankaya Evi'nde çok amaçlı salon ve fuaye alanın yanı sıra, Çankaya Akademi, hobi ve kişisel gelişim kursları için derslikler de yer alacak.

Metin Oktay Mahallesi’nde yapımı süren Güneş Gündüz Bakımevi ise 1.069 metrekare alana sahip. Yeni eğitim öğretim yılında açılışı yapılacak Güneş Gündüz Bakımevi, 140 çocuk kapasiteyle bu yıl hizmet vermeye başlayacak.

KREŞLERİN SAYISI ARTIYOR

Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz Çankayamıza değer katan eserlere imza atıyoruz. Biz Çankayalının yaşam kalitesini yükseltmek için hizmet üretiyoruz. Kırkkonaklar Çankaya Evi de gerek mimarisi, gerek verdiği hizmetlerle bölgenin değerine değer katacak. Biz en çok çocukların belediyesiyiz anlayışı ile sayısını çoğalttığımız kreşlerimize de bir yenisini ekliyoruz. Güneş Gündüz Bakımevimiz 140 çocuğa daha yuva olacak. Böylece çocuklar çağdaş ve kaliteli hizmetle geleceğe hazırlanırken anne babalar da piyasa şatlarına göre oldukça düşük bir bedelle çocuklarını gönül rahatlığı ile belediyesine emanet edebilecek" diye konuştu.

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